Высокие цены на аренду: новые нарушения выявили на рынке "Алтын Орда"

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Специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда", сообщается на официальном сайте антимонопольного ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" на предмет соблюдения конкурентного законодательства в отношении торгового рынка возбуждено административное дело.

Монопольно высокие цены на аренду торговых мест устанавливали на рынке, подчеркнули специалисты ведомства.

"На основании постановления региональной прокуратуры специалисты антимонопольного департамента по Алматинской области в марте 2022 года участвовали в проверке деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD", в ходе которой установлено, что, согласно приказу ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD", цена за ежедневную аренду торгового места с фуры составляет 15 000 тенге, автомашин MAN, КАМАЗ - 7000-8000 тенге, Sprinter - 6000-7000 тенге, "ГАЗели" - 5000 тенге, легкового автомобиля - 3500 тенге", - говорится в сообщении.

В агентстве по защите и развитию конкуренции добавили, что в марте антимонопольный департамент также провел анализ и оценку состояния конкурентной среды на рынке услуг предоставления торговых мест для оптовой реализации на оптово-универсальных рынках в географических границах региона за 2021 год.

Ведомством было установлено, что монопольное положение занимает ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd.", со 100 % долей.

"Учитывая значимость данного рынка и тот факт, что высокие цены на торговые места приводят к завышению цен на продукты питания, в том числе на социально значимые, в действиях торгового рынка установлены факты нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, направленного на установление и поддержание монопольно высоких цен", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Подчеркивается, что по результатам проверки в мае 2022 года возбуждено административное дело в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD".

Материалы направлены в Карасайский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматинской области.

Напомним, в феврале текущего года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручение касательно рынка "Алтын Орда". Он поручил "навести там порядок".

В мае сотрудники КГД рассказали о выявленных нарушениях на рынке "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975243-vysokie-tseny-na-arendu-novye-narusheniya-vyyavili-na-rynke-altyn-orda/