Какие автомобильные коды могут получить новые области Казахстана, ответил Куантыров

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Министерства нацэкономики на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, какие цифровые коды на автомобили могут достаться трем новым созданным областям в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что казахстанцы гадают, какие же цифровые обозначения достанутся трем новым областям на автомобильных номерах. В связи с этим они поинтересовались, в алфавитном ли порядке будут распределять номерные знаки, и какому региону какой номер достанется.

"Логично, я так предполагаю, что это будут номера 18, 19, 20, в алфавитном порядке, как это сейчас есть. Но точного ответа я не знаю. Это не мы решаем. У нас вопрос даже не обсуждался. Не наша компетенция", - сказал Алибек Куантыров.

За более точным ответом министр порекомендовал обратиться в МВД.

Напомним, что 8 июня вступил в силу указ Токаева об образовании трех новых областей в Казахстане: Абайской, Жетысуской и Улытауской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973883-kakie-avtomobilnye-kody-mogut-poluchit-novye-oblasti-kazahstana-otvetil-kuantyrov/