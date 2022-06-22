КСК будут работать в Казахстане еще год

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Мажилисмены согласились с поправками сенаторов в законопроект, которым предлагается продлить срок работы КСК на год. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы".

С докладом по нему выступил депутат Дуйсенбай Турганов.

По его словам, внесенные сенатом изменения и дополнения направлены на уточнение функции и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК, а также продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума - ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.

"Комитет мажилиса по вопросам экологии и природопользованию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом парламента РК в данный законопроект", - сказал Дуйсенбай Турганов.

Мажилисмены его предложение поддержали. Таким образом, документ считается принятым в целом парламентом и направлен на подпись президента.

Отметим, изначально переход на ОСИ планировался на июль этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что такое ОСИ и ПТ и как проходит процесс перехода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975181-ksk-budut-rabotat-v-kazahstane-esche-god/