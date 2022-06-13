Жаркая погода ждет казахстанцев в ближайшие несколько дней

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В середине недели – с 14 по 16 июня – в Казахстане ожидается по-летнему жаркая погода. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней на всей территории Казахстана ожидается жаркая погода.

Отмечается, что очередной антициклон с запада начнет смещаться территорию нашей страны. Метеорологи сообщают, что он будет подпитываться южными потоками, принося с собой по-настоящему летнюю погоду.

В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, но при этом сохранятся довольно высокие температуры воздуха. Как сообщают специалисты, даже жители северных регионов смогут насладиться теплыми днями.

Тем не менее напомним, что сегодня, 13 июня, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте ожидается дождь с грозой.

Также в понедельник в столице и на большей территории Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973838-zharkaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-blizhayshie-neskolko-dney/