Дождь с грозой ожидается в трех крупнейших городах Казахстана

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Сегодня, 13 июня, в трех крупнейших городах Казахстана ожидается ухудшение погоды: в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте будет дождь с грозой. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителей Нур-Султана метеорологи предупредили о дожде с грозой. На фоне ухудшения погоды усилится ветер, скорость которого с порывами достигнет 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла.

В Алматы сегодня также будет гроза и порывистый ветер до 14 м/с. В дневное время столбики термометров покажут 29-31 градус тепла.

На территории Шымкента синоптики обещают дождь с грозой и сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха, согласно прогнозу, достигнет 30-32 градусов тепла.

Кроме того, сегодня в нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973743-dozhd-s-grozoy-ozhidaetsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/