Шквал и град ожидаются в Нур-Султане и ряде областей

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В понедельник, 13 июня, в Нур-Султане и на большей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют град, шквал, усиление ветра. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане днем 13 июня ожидается град, шквал, ветер - порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, юго-востоке и в центре Акмолинской области специалисты прогнозируют сильный дождь, грозу, днем - град, шквал. Ветер - порывы 15-20 м/с.

В понедельник на севере Кызылординской области возможны гроза, шквал. Ветер на севере и в центре региона, порывы 15-20 м/с. Кроме того, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июня на западе, севере и востоке Карагандинской области может быть гроза, ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке и в центре, днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью в центре региона возможен туман.

13 июня на севере и востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют грозу, ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке и в горных районах региона - гроза, град, шквал. Ветер при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

На западе и востоке Костанайской области вероятны гроза, град, шквал, ветер днем на большей части региона 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью 13 июня в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе региона, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в понедельник на западе и севере Павлодарской области возможна гроза. Ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с.

На юге, западе и востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу, шквал, град. Ночью и утром на западе региона ожидается туман, ветер днем, порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973737-shkval-i-grad-ozhidayutsya-v-nur-sultane-i-ryade-oblastey/