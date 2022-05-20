"Никого не узнает": солдата-срочника вернули домой в Мангистау

Кайрат Насибаев. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Солдата-срочника из села Бейнеу в Мангистауской области, который был отправлен на службу в Актау, внезапно вернули родственникам всего через неделю после призыва. Молодой человек стал вести себя неадекватно. Сейчас он никого не узнает и разговаривает сам с собой, передает КТК.

"Он никого не узнает. Не знает, где находится, что делает. Когда увидел отца, никак не отреагировал. Ему будто без разницы: что солдат, что родной человек. Но фамилию и возраст свои помнит. А вот про дом и семью - нет", - рассказывает родственник Кайрат Насибаев.

Близкие были в ужасе от увиденного. Говорят, что парень не узнал даже родного отца. Однако обследование не выявило никаких отклонений. Следов побоев на теле солдата тоже нет.

По словам родных, повестка пришла в начале мая. После праздников парень пришел в военкомат. Его в тот же день отправили на службу. Сейчас родители надеются вернуть сына к полноценной жизни.

Источник: КТК

По информации телеканала "Астана", военнослужащему поставили предварительный диагноз - ситуационный невроз. Считается, что заболевание может спровоцировать стрессовая ситуация. Если диагноз подтвердится, то солдат пройдет реабилитацию в военном госпитале. Когда состояние стабилизируется, юноша может приступить к службе.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что 18 мая командованием было замечено, что военнослужащий войсковой части 25744 проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой. О случившемся было сообщено его родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970227-nikogo-ne-uznaet-soldata-srochnika-vernuli-domoy-v-mangistau/