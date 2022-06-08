О вероятном росте цен на сахар предупредили жителей Актобе (видео)

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Несмотря на то, что скоро в Актюбинскую область будет доставлено несколько тысяч тонн сахара, цены на этот продукт продолжат расти. Об этом официально заявили в акимате, сообщается на сайте телеканала КТК.

Отмечается, что в ближайшее время в регион поставят 4 тыс. тонн песка. Тем не менее, так будет решен только вопрос дефицита продукта, но из-за подорожания сырья цены на сахар вырастут.

"Цена 450 тенге оптовая будет. А сахар, который зашел из Индии и Беларуси, цены его – 510 тенге, оптовая цена. Связано это с удорожанием сырья", – заявил руководитель отдела предпринимательства города Актобе Аскар Кукеев.

Чтобы проверить цены на сахар и его наличие, чиновники зашли в несколько магазинов "у дома". Как сообщили корреспонденты, в первом же магазине песка на прилавках не нашли – по словам продавца, что сахара нет у оптовиков и в магазине он не продается уже месяц.

В соседней точке продукт был, но стоил 680 тенге за кило. При этом, как заверили чиновники, можно купить дешевле.

Кроме того, владельцы магазинов заявили, что с начала лета цены подскочили на все продукты, для изготовления которых необходим сахар – например, поднялась стоимость сдобных булочек.

"Я не знаю. В фирме нет вообще нигде. Говорят, подорожал. Вот эти булочки у нас 235 стоили; сахара нет, поэтому дорожает. Потому что сахара нигде нет. Сейчас – 275", – отметила продавец одного из магазинов.

Источник: КТК

Напомним, что ранее заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов объяснял, почему в магазинах столицы нет сахара.

Кроме того, сообщалось, что по территории Казахстана перемещаются 152 вагона с сахаром, которые перевозят более 10 тыс. тонн продукта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973075-o-veroyatnom-roste-tsen-na-sahar-predupredili-zhiteley-aktobe-video/