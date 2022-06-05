Почему некоторых избирателей нет в списках, объяснили в ТКР Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель территориальной комиссии референдума в Алматы Жанна Асанова рассказала, почему некоторые избиратели не могут найти себя в списках на участках, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, председатель ТКР прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что одна из избирательниц не нашла свою фамилию в списке на участке №377 во Дворце школьников.

"Я видела опровержение (информации - прим.ред.), но нужно напомнить алматинцам и гражданам Казахстана, как формируются списки. Они формируются на основании постоянной прописки, человеку должно быть 18 лет, он должен быть дееспособный, не признан судом недееспособным и не отбывающий наказание в местах лишения свободы.

У нас 20 мая списки были распечатаны и переданы на участки. Кто до 20 числа прописался, они в списках находятся, кто после 20 мая прописался или кому исполнилось 18 лет после этой даты, их в списках нет", - объяснила Асанова.

По ее словам, на участках организован специальный функционал, который позволяет гражданину проверить наличие своей фамилии в списка. В этом ему может помочь участковая комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972633-pochemu-nekotoryh-izbirateley-net-v-spiskah-obyasnili-v-komissii-almaty/