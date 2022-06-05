Снять фильм про казахстанца, спасшего девочку в Нур-Султане, предложили в Союзе отцов

Кадр из видео очевидца: t.me/astanovka98

Председатель РОО "Союз отцов" Максутбек Аймагамбет на онлайн-марафоне назвал героизмом поступок казахстанцев, спасших недавно девочку от падения из окна 8-го этажа в Нур-Султане. Он предложил снять об этом фильм, передает корреспондент NUR.KZ.

Максутбек Аймагамбет назвал Сабита Шонтакбаева и Саги Жылкышиева героями.

"Эти ребята - герои сегодняшнего дня. Принять решение в какие-то секунды - это настоящий героизм. Поклон от всего народа. Воспитание детей - это ответственность всего общества. Эта ситуация стала известна и в мире. Нужно культивировать. Они звезды. Благодаря таким ребятам у Казахстана большие перспективы", - сказал он и предложил снять фильм о них.

Депутат мажилиса Ляззат Рамазанова между тем добавила, что молодежь будет определять будущее.

"Когда такое происходит, сначала шокирует – кто-то снимал, а кто-то действует. Молодежь будет определять будущее. Средний возраст казахстанцев 33 года. Они будут определяющей силой новых позитивных изменений.

Когда в прошлом году провели исследование среди молодежи, приоритетными задачи стал вопрос создания семьи. Это дети - та самая сила, которая будет объединять и мотивировать обоих родителей. Парни выполнили свои конституционные обязанности не только в защиту своих детей, но и всех детей Казахстана", - заявила она.

Поддержать Сабита Шонтакбаева и Саги Жылкышиева предложил и руководитель молодежного объединения Qazaqstan team Олжас Сулейменов.

"Часто критикуем сельчан, но именно в такие минуты сельские ребята демонстрируют такие качества, которые сегодня становятся редкостью. Мы должны их поддерживать. Меня радует социальная ответственности населения, предпринимателей. Есть хайпоголики, в соцсетях минимум позитива. Такие события очень радуют, их надо раскручивать", - резюмировал он.

Напомним, что инцидент произошел 11 мая в столичном ЖК по улице Улы Дала – маленькая девочка, которая осталась одна дома, чуть не упала с карниза восьмого этажа. Ее спас случайный прохожий.

О героическом поступке казахстанца написало британское СМИ.

Позже мужчину, спасшего девочку наградили. Благодарность и подарки получил и друг горожанина, помогавший ему в спасении ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972625-snyat-film-pro-kazahstantsa-spasshego-devochku-v-nur-sultane-predlozhili-v-soyuze-ottsov/