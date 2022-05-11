Ребенок чуть не выпал из окна в Нур-Султане: стали известны подробности происшествия

Мужчина спас ребенка в Нур-Султане. Кадр из видео: https://t.me/astanovka98

Маленькая девочка чуть не упала с карниза восьмого этажа в Нур-Султане, но ее спас сосед. Полицейские рассказали, что 3-летний ребенок в момент происшествия остался дома один, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел сегодня, 11 мая. В 10:25 в полицию поступило сообщение о том, что на окне восьмого этажа ЖК "Камал" по проспекту Улы Дала висит ребенок.

"На место незамедлительно выехали полицейские", – отметили в ведомстве.

Как установили полицейские, 3-летний ребенок остался дома один.

"Собрав мягкие игрушки и подушки под окно, малышка взобралась на подоконник, перелезла и повисла на карнизе", – рассказали сотрудники полиции.

Они отметили, что в это время 37-летний Сабит Шонтакбаев, который проживает в том же доме, шел на работу и заметил, что во дворе толпятся люди, а на окне восьмого этажа висит плачущий ребенок

"Не раздумывая ни секунды, мужчина бросился в подъезд и поднялся на седьмой этаж к соседям. Взобравшись на окно, он, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету до приезда стражей порядка", – отметили полицейские.

В Департаменте полиции Нур-Султана выразили благодарность неравнодушному жителю города за проявленную активную гражданскую позицию.

Отмечается, что с матерью ребенка проведена профилактическая беседа о недопущении оставления ребенка.

Ранее сообщалось, что на место происшествия выдвинулись 7 человек личного состава и 2 единицы техники столичного ДЧС, но к моменту прибытия ребенок уже был спасен. Также по предыдущей информации, ребенок висел на уровне девятого этажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968803-rebenok-chut-ne-vypal-iz-okna-v-nur-sultane-stali-izvestny-podrobnosti-proisshestviya/