Токаев: Нельзя допускать оскорбления и глумления над нашими госсимволами

Фото: akorda.kz

Глава государства в ходе торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию государственных символов, заявил, что нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над госсимволами. Тех, кто совершает такие действия, по словам президента, необходимо строго наказывать, о б этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением нашей страны, гордостью и честью нашего народа. По его мнению, флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе непреклонное стремление нашей нации к свободе, прогрессу и созиданию, объединяют всех нас в единое нерушимое целое и вдохновляют каждого гражданина на кропотливый каждодневный труд и великие свершения во имя Родины.

"Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Будучи единой нацией, мы вместе сможем преодолеть любые трудности и построить справедливое, эффективное государство", – подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

"Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества", – сказал президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Президент Казахстана поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил его особую значимость для нашего государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972528-tokaev-nelzya-dopuskat-oskorbleniya-i-glumleniya-nad-nashimi-gosudarstvennymi-simvolami/