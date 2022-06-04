Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Президент Казахстана поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил его особую значимость для нашего государства, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию государственных символов.

Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил его особую значимость для нашего государства.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства олицетворяют тысячелетние мечты и устремления казахского народа. Флаг всегда был знаком мужества и патриотизма. В эпоху древних тюрков наши предки объединялись под флагом с изображением волка.

Знамя Казахского ханства сплотило весь народ и демонстрировало единство страны. А в прошлом веке лидеры движения Алаш воодушевляли соотечественников словами: "Под сенью знамени Алаш свет наших идей не исчезнет в веках!". Эта традиция, унаследованная с древних времен, передавалась из поколения в поколение и сохранилась до наших дней.

В нашем небе реет знамя Независимости, прославляющее Великую Степь. Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб – это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

"Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение. Поднятие флага – особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе", – сказал президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением нашей страны, гордостью и честью нашего народа. По его мнению, флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе непреклонное стремление нашей нации к свободе, прогрессу и созиданию, объединяют всех нас в единое нерушимое целое и вдохновляют каждого гражданина на кропотливый каждодневный труд и великие свершения во имя Родины.

"Торжественно поднимая наш небесно-голубой стяг, мы продолжаем славные традиции наших предков. Гордо реющий флаг заставляет сильнее стучать наши сердца, призывая быть верными идеалам Независимости. В условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряженности нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность. Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Будучи единой нацией, мы вместе сможем преодолеть любые трудности и построить справедливое, эффективное государство", – подчеркнул президент.

В завершение своей речи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что стало доброй традицией присвоение офицерских званий лучшим курсантам в рамках церемонии торжественного поднятия флага.

"Вы становитесь офицерами в год 30-летия наших Вооруженных сил. Это большая честь и огромная ответственность. Поэтому вы должны быть достойными этой чести и примером для других. Защита мира и неприкосновенности нашей Родины – священный долг каждого гражданина. Высоко нести знамя Независимости – почетная обязанность каждого воина. Героические поступки начинаются с патриотических убеждений. Уверен, вы оправдаете ожидания народа. Поздравляю вас с присвоением офицерских званий! Желаю мира и благополучия нашему народу! Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя!" – сказал президент.

Фото: akorda.kz

В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

Фото: t.me/bort_01

В мероприятии приняли участие председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Алихан Смаилов, Государственный секретарь Ерлан Карин, руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу, руководители государственных органов, члены правительства, депутаты парламента, члены Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.

Фото: akorda.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972527-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii-podnyatiya-gosudarstvennogo-flaga-foto/