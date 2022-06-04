Токаев заявил о необходимости ужесточить законодательство об использовании госсимволов

Иллюстративное фото: Christopher Pike/World Rugby/World Rugby/Getty Images

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага. В ходе своего выступления глава государства заявил о важности ужесточить законодательство об использовании госсимволов, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

"Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение.

Поднятие флага – особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе", – сказал президент.

Глава государства также отметил, что ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами.

"Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать", - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972530-tokaev-zayavil-o-neobhodimosti-uzhestochit-zakonodatelstvo-ob-ispolzovanii-gossimvolov/