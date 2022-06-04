Проезд в общественном транспорте будет бесплатным в день референдума в Нур-Султане

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Завтра, 5 июня, в день проведения референдума проезд в общественном транспорте Нур-Султана будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Как уточнили в столичном акимате, бесплатный проезд распространяется как на городские, так и на пригородные маршруты. Автобусы будут курсировать как обычно - с 06:00 до 23:00 часов.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится уже завтра, в воскресенье, 5 июня. В голосовании смогут принять участие граждане страны, достигшие 18 лет.

Избирательные участки будут организованы в каждом населенном пункте республики, а также в 52 странах за границей. Официально голосование начнется с 07.00 до 20.00 по местному времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972512-proezd-v-obschestvennom-transporte-budet-besplatnym-v-den-referenduma-v-nur-sultane/