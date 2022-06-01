"Цена будет стабильная": глава Минсельхоза о стоимости хлеба в Казахстане

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Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах правительства рассказал, может ли рост цен на пшеницу повлиять на стоимость хлеба в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Карашукеев признал, что мировые цены на пшеницу растут.

"Сейчас продовольственная контрактная корпорация сформировала резервы пшеницы, и мы сейчас обеспечиваем поставку удешевленного зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная, и предпосылок для роста цен на хлеб в Казахстане не было, нет и не будет", – отметил министр.

При этом он отметил, что имеющихся в стране объемов сырья достаточно для обеспечения внутренней потребности.

"Все вы знаете, что до 15 июня у нас действует квота на 1 млн тонн на вывоз пшеницы и 300 тыс. тонн – на вывоз муки. Производители и переработчики пшеницы сейчас пришли к балансу, поэтому рынок стабильный, работаем. Наших запасов достаточно до прихода урожая зерна этого года", – резюмировал министр.

Напомним, ранее казахстанские переработчики зерна попросили временно прекратить экспорт пшеницы в другие страны. Из-за прогнозов ООН специалисты опасаются, что страна останется без зерна и, соответственно, без хлеба.

Между тем с середины апреля до середины июня в Казахстане действуют ограничения на экспорт зерна и муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972003-tsena-budet-stabilnaya-glava-minselhoza-o-stoimosti-hleba-v-kazahstane/