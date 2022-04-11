Когда будут введены ограничения на экспорт зерна и муки в Казахстане, рассказали в МСХ

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Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в СЦК рассказал, когда и для чего вводится ограничение на экспорт зерна и муки, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдарбек Сапаров сообщил, что соответствующее решение было принято 1 апреля 2022 года Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"Принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу – 1 миллион тонн, на муку – 300 тысяч тонн", – добавил он.

По данным спикера, такие меры вводятся в целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий.

Напомним, что ранее Айдарбек Сапаров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о дефиците зерна в Казахстане.

Также в Минсельхозе отметили, что ожидать значительного роста цен на хлеб и социально значимые продукты не стоит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964451-kogda-budut-vvedeny-ogranicheniya-na-eksport-zerna-i-muki-v-kazahstane-rasskazali-v-msh/