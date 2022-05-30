"Вы же не с Луны упали": акимат высказался о резонансном видео с Канатом Бозумбаевым

Кадр из видео: LIFE KZ

В акимате Алматинской области прокомментировали резонансное видео разговора главы региона Каната Бозумбаева с жителями Енбекшиказахского района, которое ранее выложили в Сеть, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что встреча прошла 27 мая. Выступив с докладом, аким Алматинской области Канат Бозумбаев ознакомил присутствующих с основными планами развития района на предстоящий год, затем мероприятие продолжилось в формате свободного микрофона.

Глава региона отвечал на все вопросы жителей, хотя некоторые повторялись несколько раз или темы были схожи.

Так, одним из самых популярных вопросов стала газификация.

"Действительно, темпы газификации в районе запаздывают. Несмотря на то, что работы по газификации были начаты в 2014 году, на сегодня из 79 населенных пунктов района газа нет в 56. То есть лишь 25 тысяч абонентов имеют доступ к газу, из них подключены 6 тысяч. Причина - и в стоимости подключения", - отметили в акимате.

Как пояснил Канат Бозумбаев, для улучшения ситуации в 2022-2023 годах планируется газифицировать села Саймасай и Кайнар за счет средств АО "КазТрансАймак", стоимость проекта - 2,5 млрд тенге.

На сегодня построено 42 км газовых сетей из необходимых 89 км. Кроме того, готовится ПСД для газификации сел Талдыбулак, Сатай, Каракемер.

Параллельно акимат Алматинской области занимается решением проблемы высоких тарифов. В районе есть случаи, когда стоимость подключения доходила до полумиллиона тенге, что вызывает вполне обоснованное недовольство жителей, пояснили в ведомстве.

В связи с этим по поручению главы региона с инвесторами ведутся переговоры для снижения первичной оплаты и определения адекватной, как для реализовавших проекты инвесторов, так и для населения, стоимости подключения.

После завершения встречи Канат Бозумбаев провел прием граждан.

На распространяемом в Сети видео аким беседует с жителями, которые обратились к нему с вопросами, когда он направлялся на прием граждан.

"Жительница Есика Татьяна Коваленко на встрече с населением присутствовала. После ее завершения она снова поинтересовалась, почему замедлилась реализация проекта строительства блочно-модульных котельных.

Канат Бозумбаев ответил, что подробно рассказал о планах газификации в ходе встречи. Также сообщил, что работа по строительству блочно-модульных котельных будет продолжена. Он пояснил, что говорит громко, чтобы было ясно слышно. Всю запрашиваемую информацию он озвучил только что в ходе встречи в своем докладе, отвечая на вопросы жителей о касающейся интересующей гражданки Коваленко темы", - сообщили в акимате.

В ведомстве добавили, что в Есике сейчас имеется две блочно-модульные котельные. Всего в городе и селе Шелек планируется построить 21 БМК с охватом 79 многоэтажных жилых домов, это 23 068 абонентов.

Также глава региона выслушал жителей Талгарского района Кенже Гулалиеву и Нурболата Келгенбаева. Они озвучили проблемы Кайнарского сельского округа.

В связи с тем, что встреча была посвящена вопросам Енбекшиказахского района, глава региона попросил граждан из Талгарского района не отнимать время у жителей другого района, так как они ждали его на приеме.

Канат Бозумбаев также подчеркнул, что обсудит все озвученные вопросы в ходе будущей рабочей поездки в Талгарский район. Позже он все же принял обратившихся жителей данного района.

"27 мая на протяжении трех часов глава области обсуждал с жителями социальные, экономические вопросы. Со стороны акимата есть понимание всех проблем, накопившихся за многие годы, а также эмоциональной усталости граждан, столкнувшихся с ними. Аппарат акима предпринимает все меры для обеспечения открытости, транспарентности, ценит гражданское участие жителей и поддерживает обсуждение вопросов в атмосфере взаимоуважения", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилось видео разговора акима Алматинской области с людьми. Жительница Есика подняла вопрос строительства модульных котельных. Женщина заявила, что ее расстроила манера общения главы региона.

"Вы так грубо со мной разговариваете, как будто я не человек", - отметила она.

Канат Бозумбаев попросил поменять тон и пояснил, что газификация зависит не от него.

"Это по всей области так. Вы же не с Луны упали. В стране 60 процентов граждан имеют доступ к газу. К сожалению. Потому что мы еще не газифицированная страна полностью", - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971677-vy-zhe-ne-s-luny-upali-akimat-vyskazalsya-o-rezonansnom-video-s-kanatom-bozumbaevym/