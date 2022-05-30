"Вы же не с Луны упали": видео разговора акима Бозумбаева с жителями выложили в Сеть

Кадр из видео: LIFE KZ

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев встретился с жителями Енбекшиказахского района. На YouTube-канале LIFE KZ опубликовано видео разговора главы региона с людьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Есика поинтересовалась, почему у них не строят модульные котельные. После чего заявила, что ее расстроила манера разговора акима.

"Вы меня так сегодня расстроили. Вы так грубо со мной разговариваете, как будто я не человек. Вы сразу меня перебили", - сказала женщина, обращаясь к Канату Бозумбаеву.

"Я с вами нормально разговариваю, просто вы долго говорите, я пытаюсь, чтобы вы быстрее говорили. Очередь же большая", - ответил глава региона.

Горожанка отметила, что в Есике всего две модульные котельные, а остальных 15 нет. После чего спросила, где деньги, на это Канат Бозумбаев пояснил, что средства выделяет областной бюджет, но он "не резиновый".

"По мере того, как в разных районах города дают заявки, деньги поступают в порядке очереди", - дополнил аким.

"Так, и в каком году у нас газификация закончится?" - поинтересовалась женщина.

"Тон поменяйте, буду разговаривать. Газификация зависит не от меня. Это по всей области так. Вы же не с Луны упали. В стране 60 процентов граждан имеют доступ к газу. К сожалению. Потому что мы еще не газифицированная страна полностью.

Газ к вам пришел, я же объяснял несколько раз, вы просто не слушаете. Вы же доклад не слушаете, я же в докладе это сказал, потом еще другим людям сказал. Просто я же тоже человек, не железный же. Много проблем разных, нужно тоже меня слушать. Поэтому газификация постепенно будет.

Вы спросили, почему я за счет бюджета не делаю. Я говорю, что денег за счет бюджета не хватит никогда. Поэтому частично в некоторых крупных районах эта схема была реализована моими предшественниками через государственно-частное партнерство. Частники вложили деньги, теперь они через тариф эти деньги должны возвращать", - пояснил Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971600-vy-zhe-ne-s-luny-upali-video-razgovora-akima-bozumbaeva-s-zhitelyami-vylozhili-v-set/