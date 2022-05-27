Почему получение ИИН иностранцами стало недоступно на eGov, пояснили в Минцифры

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Сегодня на портале "Электронного правительства" стала недоступна услуга по формированию ИИН для иностранцев и лиц без гражданства (нерезидентов РК), временно пребывающих в стране. Из-за чего это произошло, рассказали корреспонденту NUR.KZ в профильном министерстве.

"В настоящее время ведутся технические работы Министерством внутренних дел РК совместно с Комитетом государственных услуг МЦРИАП РК и АО "Национальные информационные технологии", – сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним, ранее стало известно о приостановлении выдачи ИИН гражданам других стран через сайт eGov.kz. В сообщении портала было указано, что "планируемый срок возобновления доступности услуги – 1 октября 2022 года".

При этом услугу все еще можно получить, но, как ранее уже сообщали в "Правительстве для граждан", только в филиалах самой госкорпорации. То есть, в ЦОНах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971407-pochemu-poluchenie-iin-inostrantsami-stalo-nedostupno-na-egov-poyasnili-v-mintsifry/