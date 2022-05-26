"Это небольшое количество людей": Дуйсенова о приеме на работу россиян в Казахстане
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Глава Минтруда и соцзащиты в кулуарах сената высказалась о рисках "перегрева" казахстанского рынка труда из-за наплыва российских специалистов, передает корреспондент NUR.KZ.
Тамара Дуйсенова напомнила, что трудовые ресурсы могут свободно перемещаться в рамках ЕАЭС.
"У нас ЕАЭС, у нас никаких разрешений нет, у нас уже давно наши рабочие силы идут туда, а их рабочие силы сюда идут. Поэтому сегодня, по данным статистики, я не могу сказать, какое количество, но последние данные статистики – это небольшое количество людей.
Поэтому сейчас вопрос о давлении на рынок идет больше не от тех, кто к нам прибывает, а сейчас будет идти именно от нашей молодежи, которая сейчас достигает трудоспособного возраста", – сказала министр.
Она добавила, что именно поэтому правительство в приоритетном порядке будет решать вопрос обеспечения занятости молодежи.
Напомним, ранее сообщалось о том, сколько иностранцев работает в Казахстане в 2022 году.
Кроме того, спикер сената Маулен Ашимбаев озвучивал уровень молодежной безработицы в Казахстане – по данным главы верхней палаты, более 40% казахстанской молодежи с высшим образованием работают не по профессии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971178-eto-nebolshoe-kolichestvo-lyudey-duysenova-o-prieme-na-rabotu-rossiyan-v-kazahstane/