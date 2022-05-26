"Это небольшое количество людей": Дуйсенова о приеме на работу россиян в Казахстане

Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Глава Минтруда и соцзащиты в кулуарах сената высказалась о рисках "перегрева" казахстанского рынка труда из-за наплыва российских специалистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова напомнила, что трудовые ресурсы могут свободно перемещаться в рамках ЕАЭС.

"У нас ЕАЭС, у нас никаких разрешений нет, у нас уже давно наши рабочие силы идут туда, а их рабочие силы сюда идут. Поэтому сегодня, по данным статистики, я не могу сказать, какое количество, но последние данные статистики – это небольшое количество людей.

Поэтому сейчас вопрос о давлении на рынок идет больше не от тех, кто к нам прибывает, а сейчас будет идти именно от нашей молодежи, которая сейчас достигает трудоспособного возраста", – сказала министр.

Она добавила, что именно поэтому правительство в приоритетном порядке будет решать вопрос обеспечения занятости молодежи.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько иностранцев работает в Казахстане в 2022 году.

Кроме того, спикер сената Маулен Ашимбаев озвучивал уровень молодежной безработицы в Казахстане – по данным главы верхней палаты, более 40% казахстанской молодежи с высшим образованием работают не по профессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971178-eto-nebolshoe-kolichestvo-lyudey-duysenova-o-prieme-na-rabotu-rossiyan-v-kazahstane/