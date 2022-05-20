Более 40% молодежи с высшим образованием работает в Казахстане не по профессии, заявил Ашимбаев

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Спикер сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях озвучил реальный уровень молодежной безработицы в Казахстане - по данным главы верхней палаты, более 40% казахстанской молодежи с высшим образованием работает не по профессии, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что официальный уровень безработицы среди молодежи в стране относительно невысок - в 2020 году он составил 3,8%.

Однако, по его словам, альтернативные исследования демонстрируют другую тенденцию.

"Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12% опрошенных еще не имели постоянную работу. Более 40% казахстанской молодежи с высшим образованием работает не по профессии", – заявил спикер сената.

Он также отметил, что дисбалансы в региональном развитии, а также стихийная миграция из сел в города, усугубляют молодежную безработицу.

Кроме того, спикер добавил, что сейчас казахстанская молодежь преимущественно проживает в южных трудодефицитных регионах.

"В четырех южных регионах – Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, – а также в городах Алматы и Шымкенте, проживает больше половины всей казахстанской молодежи. Это усложняет социальные проблемы в этих регионах", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970249-bolee-40-molodezhi-s-vysshim-obrazovaniem-rabotaet-v-kazahstane-ne-po-professii-zayavil-ashimbaev/