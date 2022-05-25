"7-20-25" была указана ошибочно": ситуацию с распределением жилья в Шымкенте прокомментировали в КФУ

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В АО "Казахстанский фонд устойчивости" заявили, что в сообщении о нарушениях в реализации госпрограммы "7-20-25" была допущена ошибка и на деле речь шла о программе "Нұрлы жер", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФУ.

"Касательно публикации в СМИ с комментариями Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК о проведении следственных работ по вопросу распределения жилья акиматом города Шымкент, "Казахстанский фонд устойчивости" сообщает, в выступлениях ответственных работников МИИР РК и акимата города Шымкент ошибочно упоминается программа "7-20-25", вместо государственной программы "Нұрлы жер", – объяснили представители фонда.

Отмечается, что условия программы "7-20-25" не предусматривают строительства жилья и проведения каких-либо конкурсов для его распределения.

"Выявленные нарушения не касаются программы "7-20-25", они допущены в механизме распределения жилья местным исполнительным органом", – добавили в АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Напомним, что ранее сообщалось о нарушениях в реализации госпрограммы "7-20-25", где якобы акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих.

Позже зампредседателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Налибаев сообщал, что по этому вопросу ведутся следственные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970956-7-20-25-byla-ukazana-oshibochno-situatsiyu-s-raspredeleniem-zhilya-v-shymkente-prokommentirovali-v-kfu/