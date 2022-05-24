Следствие начали по факту участия чиновников из Шымкента в программе "7-20-25" вне очереди

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Зампредседателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Налибаев прокомментировал ситуацию с участием чиновников из Шымкента в жилищной программе "7-20-25" вне очереди, передает корреспондент NUR.KZ.

Азимбек Налибаев сообщил, что квартиры по программе "7-20-25" были построены за счет облигационных займов Казахстанской жилищной компании.

"Эти дома предназначены только для очередников, которые являются вкладчиками "Отбасы банка". На сегодня идут следственные работы, более подробно мы не можем сейчас прокомментировать.

Акимат по данному вопросу дополнительно отрабатывает – ждем официальную позицию акимата", – отметил спикер.

Напомним, что ранее председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Алмаз Идырысов высказывался о нарушениях в реализации госпрограммы "7-20-25".

По его словам, то, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал эти квартиры в рамках программы "7-20-25", является отклонением от условий программы.

Тогда глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что компетентными органами будет рассмотрен вопрос по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970818-sledstvie-nachali-po-faktu-uchastiya-chinovnikov-iz-shymkenta-v-programme-7-20-25-vne-ocheredi/