Чиновники из Шымкента вне очереди поучаствовали в программе "7-20-25". МИИР требует наказать виновных

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Алмаз Идырысов на брифинге в СЦК рассказал о нарушениях в реализации госпрограммы "7-20-25", которые допустили в акимате Шымкента, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как так получилось, что некоторые чиновники в Шымкенте успели подать заявки по программе "7-20-25" в тот день, когда сервис работал с перебоями и не был доступен гражданам.

Алмаз Идырысов сообщил, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития отреагировало на данный факт незамедлительно.

"На сегодня мы направили запрос в акимат города Шымкента по разъяснению причин. В целом мы хотим сказать, что жилье, которое строится за счет кредитных средств, оно, в первую очередь, согласно условиям программы, должно реализовываться через "Отбасы банк".

То, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал эти квартиры в рамках программы "7-20-25", является отклонением от условий программы.

В данном случае мы предложили акимату города пересмотреть свои решения в целом и привлечь к ответственности соответствующих виновных в допуске данного отклонения лиц", - добавил спикер.

По его словам, этот вопрос будет находиться на контроле МИИР. В ведомстве обещали информировать СМИ о результатах проверочных мероприятий.

Позже в пресс-службе МИИР сообщили, что глава ведомства Каирбек Ускенбаев взял на строгий контроль случай с продажей кредитного жилья в Шымкенте.

"Данный инцидент изучен. По факту проведения несанкционированного конкурса Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК акимату города Шымкент направлено письмо с разъяснением механизма реализации кредитного жилья, строящегося в рамках программы "Нурлы жер". Согласно требованиям данной программы, построенное кредитное жилье реализуется очередникам и вкладчикам поэтапно через "Отбасы банк". В этой связи для реализации жилья акимат должен заключить необходимое соглашение с указанным банком.

МИИР указало на необходимость пересмотра решения акимата в рамках законодательства, а также приведения действий местного исполнительного органа в соответствие с требованиями действующей жилищной программы", - сообщили в пресс-службе МИИР.

Отмечается, в соответствии с поручением Ускенбаева компетентными органами будет рассмотрен вопрос по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

Напомним, льготная программа "7-20-25" была запущена еще в 2018 году. Точной даты ее окончания нет, но есть денежный лимит - 1 трлн тенге. На 31 марта 2022 года было одобрено заявок на 748 млрд тенге, а значит, до закрытия льготной ипотеки осталось всего 252 млрд тенге.

С условиями участия в программе "7-20-25", можно ознакомиться здесь. Ранее мы также разбирали, с каким рисками могут столкнуться казахстанцы, решившие приобрести жилье по этой программе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966625-chinovniki-iz-shymkenta-vne-ocheredi-pouchastvovali-v-programme-7-20-25-miir-trebuet-nakazat-vinovnyh/