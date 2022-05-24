Почти 670 тыс. долларов наличными пытались вывезти из Казахстана в марте и апреле

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В марте и апреле 2022 года в Казахстане было зафиксировано 40 попыток незаконного вывоза наличных денег из страны. В общей сложности через таможенную границу пытались вывезти 671 тыс. долларов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

Отмечается, что все лица, пытавшиеся незаконно вывезти денежные средства из страны, привлекли к административной ответственности по статьям 551 и 545 КоАП РК.

Как рассказали в комитете, после вступления в силу запрета на вывоз иностранной валюты выявлена 21 попытка вывоза через таможенную границу наличных на сумму 280 тыс. долларов, то есть 118 млн тенге. Все эти факты зафиксированы в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

Отметим, что помимо иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов, из Казахстана также запрещен вывоз золотых слитков и инвестиционных монет из золота.

Ранее в Нацбанке разъясняли принятые ограничения о вывозе инвалюты из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970729-671-tys-dollarov-nalichnymi-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana/