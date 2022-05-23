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Зампред правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева на брифинге в СЦК рассказала, сколько казахстанцев уже получили льготный автокредит, передает корреспондент NUR.KZ.

Ибрашева отметила, что сегодня заявки на льготное автокредитование принимают три банка – "Банк ЦентрКредит", Евразийский банк и Halyk Bank. В ближайшее время в этот список войдет и ForteBank.

"С начала старта программы, то есть с 16 мая, было принято 14 507 заявок, из них удовлетворены 4 834 заявки физлиц на сумму 35,7 млрд тенге. Приобретены уже 34 автомобиля, в том числе в Нур-Султане - 11 авто, в Алматы – 4, в Актюбинской области - 3, в Алматинской области- 1 , в ЗКО – 1, в Жамбылской области – 4, в Павлодарской области – 4 и в Шымкенте – 6", - проинформировала спикер.

Ибрашева напомнила, что программа льготного автокредитования действует с 2015 года, программа текущего года была запущена 16 мая, условия регулируются постановлением правительства. Оператором данной программы является Фонд развития промышленности.

"В целом с начала реализации программы по итогам обращения граждан было отменено требование по наличию VIN-кода авто для предоставления счета на оплату в банк второго уровня. Это делается для того, чтобы физлица могли обращаться сразу без наличия VIN-кода в БВУ.

Также поступает много обращений от граждан касательно страхования КАСКО, в связи с этим фондом было направлено условие страхования на ежегодной основе банкам второго уровня. На сегодня БВУ уже принимают заявки только на ежегодной основе страхования", – резюмировала спикер.

Ранее казахстанцы пожаловались на требования банков для получения льготного автокредита – с заемщиков требуют полную оплату страховки за весь срок кредитования.

Напомним, что на реализацию программы льготного автокредитования планируется потратить 100 млрд тенге, при этом основной бюджет был сформирован из собранного утилизационного сбора “Оператором РОП”, а также пришедшему ему на смену “АО "Жасыл Даму".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970548-skolko-kazahstantsev-uzhe-poluchili-lgotnyy-avtokredit/