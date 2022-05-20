Казахстанцы пожаловались на требования банков для получения льготного автокредита

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В Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. Тем не менее, люди оказались неприятно удивлены условиями, которые ставят банки – с заемщиков требуют полную оплату страховки за весь срок кредитования, передает телеканал КТК.

Банки, которые работают по программе льготного автокредитования, предъявили требование полной оплаты КАСКО для желающих взять автокредит.

Как сообщили корреспонденты, эта сумма превышает полмиллиона тенге, и отдать их нужно сразу, что является проблематичным для многих потенциальных заемщиков.

"Это дополнительные расходы. Не каждый может единовременно выплатить за семь лет около 1 миллиона. На семь лет трудно, но за один год можно", – отметил один из казахстанцев.

В Фонде развития промышленности также заявили, что банки нарушают условия программы льготного автокредитования. Отмечается, что с ними изначально договаривались о том, что страховка должна оплачиваться ежегодно.

"Фондом развития промышленности для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам второго уровня было направлено условие о страховании на ежегодной основе.

Мы рассматриваем предложения, поступающие от граждан, чтобы не осуществляли страхование единовременно на весь период кредитования", – сообщила зампредседателя правления фонда Жанар Ибрашева.

Тем не менее отмечается, ажиотажа в дилерских центрах уже нет, несмотря на то, что еще не все банки начали принимать заявки. Как сообщили корреспонденты, из четырех утвержденных банков документы принимают только два.

В целом, по данным телеканала, за четыре дня действия программы двумя банками одобрено почти 4,5 тысячи обращений на сумму свыше 30 миллиардов тенге. Но срок их выдачи, по словам автодилеров, может затянуться до полутора месяцев из-за отсутствия машин в салонах.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970192-kazahstantsy-pozhalovalis-na-trebovaniya-bankov-dlya-polucheniya-lgotnogo-avtokredita/