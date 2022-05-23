Когда казахстанцы повторно смогут подать заявку на получение льготного автокредита

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Зампред правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева на брифинге в СЦК рассказала, когда казахстанцы, не успевшие на первичное размещение, могут подать повторную заявку на льготный автокредит, передает корреспондент NUR.KZ.

Ибрашева напомнила, что на реализацию программы автокредитования населения было выделено 100 млрд тенге с револьверным механизмом.

"В целом, планируется обновить при первичном освоении более 10 тыс. автомобилей. Данная программа носит револьверный характер, то есть в случае, если наши граждане не успеют получить автокредит при первичном размещении, то могут обратиться, буквально как только будут поступать средства от физлиц: через месяц-два можно будет обращаться заново для получения льготного автокредита", - сообщила она.

Спикер отметила, что на сегодня заявки принимают БЦК, Евразийский банк, Halyk Bank. В ближайшее время этот список должен пополнить и ForteBank.

С момента старта программы, то есть с 16 мая, было принято 14 507 заявок, из них удовлетворены 4 834 заявки, добавила Ибрашева.

Напомним, ранее казахстанцев призвали не паниковать из-за очередей на льготное автокредитование.

Между тем эксперты рассказали, какие негативные моменты таит в себе льготное автокредитование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970545-kogda-mozhno-povtorno-podat-zayavku-na-poluchenie-lgotnogo-avtokredita/