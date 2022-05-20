Как будут работать майнеры в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минэнерго Болат Акчулаков на встрече с населением рассказал, как будут работать майнеры: вчера они возобновили свою деятельность после длительного отключения от электроэнергии из-за ее дефицита в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков сообщил, что майнинг, как и любое другое бизнес-направление, имеет право на жизнь. Вопрос, по его словам, в том, сколько это должно стоить и во сколько должно обходиться.

"Когда начался дефицит электроэнергии, мы отключили всех майнеров, потому что встал выбор между жизненно важными предприятиями, населением и майнерами. Мы отключились от майнеров. Они не работали буквально до вчерашнего дня, весь этот период, пока мы не восстановили энергосистему страны", – пояснил он.

При этом министр отметил, что у властей осталось право отключить их от электроэнергии снова в случае ее дефицита.

"Такое право есть по приказу, который мы недавно выпускали. Но там есть очень много ограничений для базовых условий, чтобы не все могли этими вещами заниматься.

Я думаю, что нам придется и дальше в этом плане развиваться. У нас идеология была следующая: те, кто может платить, они должны платить и налоги, и стоимость реальную электроэнергии.

(Необходимо – прим. ред.), либо чтобы они переходили на импортную дорогую электроэнергию, либо на электроэнергию, допустим, от ВИЭ (возобновляемых источников энергии – прим. ред.), она тоже дорогая, полностью. Либо от станций, которые вырабатывают электроэнергию на природном газе – они будут платить за природный газ реальную стоимость, то есть не будут убытки производить.

Мы сейчас смотрим на возможность сегментировать потребителей именно такого плана – их выставить на потребление более дорогой энергии, чтобы промышленность и население не страдали", – рассказал Акчулаков.

В целом, по его словам, майнингом смогут заниматься только "белые" компании, то есть официально зарегистрированные, оплачивающие налоги и пользующиеся собственным оборудованием.

Напомним, сегодня глава Минэнерго высказался о строительстве АЭС в Казахстане. Акчулаков заявил, что стране нужен этот проект.

Кроме того, министр рассказал о том, сколько нужно времени, чтобы запустить альтернативные маршруты экспорта нефти из Казахстана. На данный момент основным маршрутом является КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970316-kak-budut-rabotat-maynery-v-kazahstane-rasskazal-glava-minenergo/