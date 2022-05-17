Информацию о смерти Арыстанбека Мухамедиулы опровергли в Нацмузее

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

В Сети появилась информация о смерти директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Пресс-секретарь музея Айдар Крыкбай в своем официальном Instagram-аккаунте опроверг эти сведения.

По его словам, данная информация не соответствует действительности.

"Я напоминаю, что распространение ложных сведений о частной жизни человека с целью ввести общественность в заблуждение влечет за собой уголовную ответственность. Друзья, не верьте информации, которую распространяют в соцсетях с фейковых аккаунтов. Призываю доверять только официальным источникам", - написал Крыкбай.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к пресс-секретарю директора Нацмузея. Он ответил, что Мухамедиулы лежит в больнице.

"Я на связи с ним, естественно. Вышла фейковая информация о том, что он скончался. Атака была с утра, не знаю уже что ответить. Он жив, все нормально, его перевели из реанимации в общую палату, состояние здоровья хорошее, но в данное время к нему никому нельзя, даже родственникам, так сказали врачи. Он должен прийти в себя после наркоза", - пояснил Крыкбай.

По словам пресс-секретаря, Мухамедиулы перенес операцию на ногу.

"Многие знают, что у него с ногой проблемы были, с 1 по 10 мая он официально брал отпуск без содержания - проходил профилактику в Алматы. То что вчера он приехал в больницу, у него в планах было провести эту операцию, но сейчас слаба богу все нормально прошло", - сообщил Крыкбай.

Напомним, накануне в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что руководство Нацмузея РК подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках. В отношении него проводится досудебное расследование.

Также вчера стало известно о госпитализации экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы. В пресс-службе Нацмузея пояснили, что у него проблемы с ногой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969727-informatsiyu-o-smerti-arystanbeka-muhamediuly-oprovergli-v-natsmuzee/