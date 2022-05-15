Памятник Динмухамеду Кунаеву открыли в Алматинской области

Памятник Динмухамеду Кунаеву. Фото: официальный сайт акимата Алматинской области

Накануне, 14 мая, в селе Баканас состоялось торжественное открытие памятника видному государственному, общественному деятелю, ученому Динмухамеду Кунаеву. В церемонии приняли участие представители интеллигенции, местных исполнительных органов, депутаты, общественность района, сообщает областной акимат на своем официальном сайте.

"В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, великого сына нашего народа, известного государственного и общественного деятеля.

Недавно указом президента Касым-Жомарта Токаева городу Капшагай присвоено имя Кунаева, а сегодня в знак уважения и всеобщего признания его заслуг перед страной и ее народом мы открываем ему памятник здесь, в Балхашском районе. Личностный и профессиональный рост Динмухамеда Ахмедовича, его патриотизм – пример для нынешней молодежи.

Поздравляю жителей района с открытием памятника Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву", – сказал аким области Канат Бозумбаев, выразив благодарность авторам памятника и Международному фонду Д. А. Кунаева.

Выступая с речью, потомок Кунаева Эльдар Аскарович назвал этот день историческим, отметив, что для Динмухамеда Ахмедовича Баканас, который является родиной его предков, и жители этого региона всегда были по-особенному дороги. От имени родных и близких Кунаева он поблагодарил всех за оказываемые его предку заслуженные почет и уважение.

Памятник Динмухамеду Кунаеву. Фото: официальный сайт акимата Алматинской области

Сам памятник, по данным акимата, изготовлен из куртинского гранита. Вместе с пьедесталом в высоту он достигает 5,30 метров. Авторами являются скульптор Алтай Бейсенов и архитектор Бекзат Бейсенова.

В пресс-службе акимата подчеркнули, что памятник изготовлен и воздвигнут на средства спонсоров.

3 мая стало известно, что Капшагай официально переименован в Кунаев. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

На следующий день президент издал документ о переносе административного центра Алматинской области из Талдыкоргана в Кунаев.

Прежний памятник Кунаеву, который установили в селе Баканас еще в 2020 году, был раскритикован казахстанцами за его "странную" и несовершенную форму. Предшественник Бозумбаева на посту акима, Амандык Баталов, назвал этот случай недоразумением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969325-pamyatnik-dinmuhamedu-kunaevu-otkryli-v-almatinskoy-oblasti/