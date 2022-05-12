Когда запустят новые станции метро в Алматы, которые обещали открыть в первом квартале года

Станция метро "Сарыарка". Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал, когда в городе будут открыты новые станции метро, передает корреспондент NUR.KZ.

"В июне 2022 года мы запустим две станции метрополитена "Сары-Арка" и "Момышулы", расположенные в Ауэзовском районе, что позволит увеличить ежедневный пассажиропоток метро с 40 тысяч до 86 тысяч человек", – рассказал аким города.

Также он рассказал, что проводится работа по пробивке улицы Толе би, для которой акимату необходимо высвободить 270 земельных участков. Из них уже есть договоренность по 207 участкам, по 63 уже пришли к согласию с владельцами по стоимости выкупа.

"Это в совокупности с открытым в прошлом году шестиполосным участком по проспекту Абая от улицы Момышулы в западном направлении позволит более оптимально перераспределить транспортные потоки в нашем мегаполисе и снизить транспортную нагрузку на прилегающих магистральных улицах", – заключил градоначальник.

Напомним, ранее его предшественник Бакытжан Сагинтаев обещал, что станции "Сары-Арка" и "Момышулы" запустят еще в первом квартале 2022 года, который уже завершился.

Ранее стало известно о том, что в городе планируют построить еще несколько станций метро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969016-kogda-zapustyat-novye-stantsii-metro-v-almaty-kotorye-obeschali-otkryt-v-pervom-kvartale-goda/