Когда запустят новые станции метро в Алматы, рассказал Сагинтаев

Станция метро "Сарыарка". Фото: Акимат Алматы

Аким Алматы сообщил срок запуска станций метро "Сарыарка" и "Момышулы" на заседании актива по исполнению поручений президента о помощи пострадавшему бизнесу и развитию города, передает корреспондент NUR.KZ.

"До конца первого квартала запустим станции метро Сарыарка и Бауыржан Момышулы. Продолжится строительство станции Калкаман", - сообщил Бахытжан Сагинтаев.

Напомним, что 30 декабря состоялось техническое открытие этих станций - в нашем фоторепортаже мы показывали, как они выглядят.

Ранее в акимате также заявили, что метро продлят до рынка "Алтын Орда" в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952098-kogda-zapustyat-novye-stantsii-metro-v-almaty-rasskazal-sagintaev/