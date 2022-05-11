От уличных туалетов при школах до сих пор не могут избавиться в Туркестанской области

Школьный туалет. Кадр из видео: 24.kz

Процесс избавления от уличных туалетов в школах Туркестанской области продолжается и до сих пор не завершен. По свежим данным, сейчас по всей стране остается еще 50 школ с туалетами, расположенными за пределами основного здания.

Как передает телеканал "Хабар 24", в некоторых школах в Туркестанской области многие учащиеся вынуждены справлять нужду в антисанитарных условиях, так как там все еще функционируют уличные туалеты.

Корреспонденты телеканала уверяют: хоть местные власти и отчитываются, что все уборные давно перенесены в здания, но это неправда. В качестве примера приводится школа имени Шамши Калдаякова в Отырарском районе, ученики которой регулярно набирают высокие баллы на ЕНТ и выигрывают различные олимпиады.

Внутри здания школы предусмотрены уборные, их несколько, но доступ к ним закрыт из-за отсутствия воды в санузлах. Из-за этого часть детей ходит в уличный туалет.

"Находиться тут невозможно. Но многие дети ходят сюда. Туалет, который внутри школы мы открываем, только для учащихся начальных классов", - пояснил заместитель директора школы по хозяйственной части Талгат Абикеев.

"Уличный туалет для взрослых. Мы стараемся, чтобы дети туда не ходили. Внутренняя уборная для мальчиков была закрыта временно из-за отсутствия воды, но сантехник уже решил проблему", - сказала журналистам директор школы им. Ш. Калдаякова Хадиша Кылышбаева.

Тем не менее, нарушения есть и по пожарной безопасности. На территории школы обнаружили несколько специальных щитов, но ни один из них не соответствует требованиям.

Аналогичная ситуация наблюдается и в другой школе: внутренние туалеты есть, но нет воды. По словам директора, пользование уличным туалетом происходит вынужденно из-за перебоев с водоснабжением.

В местном же отделе образования наличие учебных заведений, где пользуются уличными уборными в районе, стали отрицать.

"В Отырарском районе 40 школ. В каждой из них пользуются внутренними уборными. Проблема не решена всего в одном учебном заведении, расположенном в отдаленном ауле, там всего 10 учащихся", - заявил специалист районного отдела развития человеческого потенциала Сейлбек Оразалиев.

Тем временем глава МОН Асхат Аймагамбетов недавно отчитался о том, что в Казахстане осталось всего 50 школ с туалетами на улице, хотя еще 2 года назад их было более 2500.

Внутренние уборные сегодня есть почти во всех учебных заведениях, вопрос их использования остается открытым.

В начале апреля более 20 школ на юге страны оштрафовали из-за уличных туалетов. К концу месяца стало известно о создании в Казахстане чатов для жалоб на школьные туалеты. Позже в МОН рассказали, как будет работать эта мера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968685-ot-ulichnyh-tualetov-pri-shkolah-do-sih-por-ne-mogut-izbavitsya-v-turkestanskoy-oblasti/