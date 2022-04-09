Более 20 школ оштрафовали на юге Казахстана из-за уличных туалетов
В 23 школах Туркестанской области выявлено отсутствие туалетов в здании. Из-за этого нарушения было оштрафовано 29 должностных лиц, сообщается в официальном Facebook-аккаунте Комитета санэпидконтроля Казахстана.
Сообщается, что проблема внутренних туалетов не решена в 13 школах Сарыагашского, в 4 школах Мактааральского и в 2 школах Отырарского районов. Также подобное нарушение выявили в 1 школе Толебийского, Байдибекского, Жетысайского районов и в городе Туркестане.
"На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в размере 230 МРП (704,5 тыс. тенге – прим. ред.)", – отметили в ведомстве.
Также специалисты подчеркнули, что в санитарно-гигиенических правилах, утвержденных Министерством здравоохранения РК, особое значение придается строгому соблюдению требования санитарной гигиены детей.
"При проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращают внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию", – объяснили в КСЭК.
В целях соблюдения правил личной гигиены к школам и общежитиям предъявляются следующие требования:
- наличие туалетов для учащихся (отдельно для девочек и мальчиков) и умывальников;
- установка 1 душа, 1 умывальника и 1 туалета на 4-6 человек в общежитиях для профессионально-технических, средних и студенческих общежитий;
- наличие штатных туалетов и умывальников (индивидуальных);
- наличие раковин рядом с обеденными залами;
- обслуживание канализационных систем на объектах;
- установка туалетов в санитарных сетях объектов;
- наличие умывальников, приспособлений для мытья и сушки рук, мусорных баков;
- ежедневная уборка кухни и туалетов с использованием дезинфицирующих средств;
- ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, крышек кранов, раковин и унитазов в туалетах.
Отмечается, что в области ежегодно увеличивается количество вводимых в эксплуатацию школ.
"В связи с этим, под пристальным наблюдением департамента санитарно-эпидемиологического контроля находится обеспечение внутренними туалетами вновь открываемых частных и государственных объектов образования", – подчеркнули в Комитете санэпидконтроля Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964291-bolee-20-shkol-oshtrafovali-na-yuge-kazahstana-iz-za-ulichnyh-tualetov/