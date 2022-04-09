Более 20 школ оштрафовали на юге Казахстана из-за уличных туалетов

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В 23 школах Туркестанской области выявлено отсутствие туалетов в здании. Из-за этого нарушения было оштрафовано 29 должностных лиц, сообщается в .

Сообщается, что проблема внутренних туалетов не решена в 13 школах Сарыагашского, в 4 школах Мактааральского и в 2 школах Отырарского районов. Также подобное нарушение выявили в 1 школе Толебийского, Байдибекского, Жетысайского районов и в городе Туркестане.

"На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в размере 230 МРП (704,5 тыс. тенге – прим. ред.)", – отметили в ведомстве.

Также специалисты подчеркнули, что в санитарно-гигиенических правилах, утвержденных Министерством здравоохранения РК, особое значение придается строгому соблюдению требования санитарной гигиены детей.

"При проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращают внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию", – объяснили в КСЭК.

В целях соблюдения правил личной гигиены к школам и общежитиям предъявляются следующие требования:

наличие туалетов для учащихся (отдельно для девочек и мальчиков) и умывальников;

установка 1 душа, 1 умывальника и 1 туалета на 4-6 человек в общежитиях для профессионально-технических, средних и студенческих общежитий;

наличие штатных туалетов и умывальников (индивидуальных);

наличие раковин рядом с обеденными залами;

обслуживание канализационных систем на объектах;

установка туалетов в санитарных сетях объектов;

наличие умывальников, приспособлений для мытья и сушки рук, мусорных баков;

ежедневная уборка кухни и туалетов с использованием дезинфицирующих средств;

ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, крышек кранов, раковин и унитазов в туалетах.

Отмечается, что в области ежегодно увеличивается количество вводимых в эксплуатацию школ.

"В связи с этим, под пристальным наблюдением департамента санитарно-эпидемиологического контроля находится обеспечение внутренними туалетами вновь открываемых частных и государственных объектов образования", – подчеркнули в Комитете санэпидконтроля Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964291-bolee-20-shkol-oshtrafovali-na-yuge-kazahstana-iz-za-ulichnyh-tualetov/