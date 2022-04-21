Чаты для жалоб на школьные туалеты создадут в Казахстане

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Глава Министерства образования и науки РК в кулуарах сената рассказал, как решается проблема уличных школьных туалетов – эта тема обрела особую актуальность два года назад, после изнасилования школьницы в одном из таких туалетов на юге страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что если два года назад в стране насчитывалось 2700 уличных школьных туалетов, то в настоящее время их осталось порядка 50-ти.

"Акиматы на местах провели серьезную работу и осталось порядка 50 уличных туалетов. До начала учебного года акиматы взяли на себя ответственность полностью это решить.

Другое дело, что даже в тех санузлах, которые функционируют, встречается два вида нарушений. Первое, это когда нужно содержать этот туалет, выкачивать отходы. Наши проверки показывают, что не всегда эти туалеты работают. Санитарные службы их сильно штрафуют.

Второй вопрос – даже в городских школах состояние санитарных узлов (оставляет желать лучшего – прим. ред.)", – добавил министр.

В этой связи, по его словам, Комитет по защите прав детей вместе с НПО запускают горячую линию в мессенджерах WhatsApp и Telegram, чтобы дети или родители могли информировать власти о состоянии санузлов в школах.

"Дети, родители и учителя смогут отправлять соответствующую фотографию. Это как краудсорсинг (привлечение к решению тех или иных проблем широкого круга лиц – прим. ред.), чтобы большое количество людей могли эту информацию отправлять.

И, соответственно, санитарно-эпидемиологические службы и наш комитет будут наблюдать и контролировать, есть ли такого рода нарушения.

Казалось бы, почему министр образования и науки должен говорить о таких вопросах. Но это один из больших вопросов, это благополучие детей, которое зависит от таких, казалось бы, небольших, мелких тем", – резюмировал глава МОН РК.

Напомним, что в 23 школах Туркестанской области в ходе проверок выявили отсутствие туалетов в здании. Из-за этого нарушения было оштрафовано 29 должностных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966130-chaty-dlya-zhalob-na-shkolnye-tualety-sozdadut-v-kazahstane/