Онлайн-жалобы на туалеты в Казахстане: как это будет происходить

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В скором времени учащиеся и их родители смогут через интернет пожаловаться на состояние школьных санузлов или меню в столовых, а также внести свои предложения. В Казахстане запустили республиканскую акцию по мониторингу школьных санузлов и столовых "Балаға лайық", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Акция Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Казахстана проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!".

Принять участие в акции смогут школьники, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций.

Авторы проекта намерены через такой краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц выявить организации образования, где нет теплых туалетов, а также не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.

"Отметим, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне", - рассказала заместитель председателя Комитета по охране прав детей Элина Паули.

Отмечается, что мониторинг проводится не с целью наказать кого-либо, а с целью приобщить школы к созданию необходимых условий для детей.

Зампредседателя комитета подчеркнула, что администрациям школ дадут время, чтобы они могли устранить выявленные нарушения.

"При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет", - добавила она.

Кроме того, в рамках проводимой акции школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню, и в каких столовых продается вредная продукция – фастфуд, газированные напитки.

Как сообщили в ведомстве, акция будет проводиться в несколько этапов.

Первый этап называется "Check your school" (Проверь свою школу). Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру телефона: +7 700 699 04 46. Также это можно сделать через социальные сети Instagram и Tiktok с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq.

Видео должно длиться не больше 2 минут, также принимается не более 10 фотографий. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес, рассказали в МОН.

В ведомстве предупредили, что материалы без указания данных рабочей группой рассматриваться не будут.

Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования.

По информации министерства, специально созданная рабочая группа даст оценку поступившим материалам на предмет соблюдения требований к санузлам и столовым, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений.

После того, как будет проведена работа над ошибками, в Instagram будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до" и "после".

Напомним, что на днях глава Министерства образования и науки РК рассказал, как решается проблема уличных школьных туалетов – эта тема обрела особую актуальность два года назад, после изнасилования школьницы в одном из таких туалетов на юге страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967002-onlayn-zhaloby-na-tualety-v-kazahstane-kak-eto-budet-proishodit/