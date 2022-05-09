Праздничный салют в честь Дня Победы запустят в Нур-Султане

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Сегодня, 9 мая, в честь 77-й годовщины Дня Победы в Нур-Султане запустят праздничный фейерверк. Событие организовано за счет спонсорских средств. Об этом сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Как сообщили в ведомстве, салют запустят с набережной реки Есиль сегодня в 22:00.

Длительность запуска составит 10-12 минут, а количество выстрелов - не менее 3 тысяч.

Отмечается, что в честь праздника что для астанчан организованы различные мероприятия в виде концертов и представлений как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.

К примеру, сегодня в студенческом парке проходит концерт для ветеранов и всех желающих. Послушать полюбившиеся песни военных можно будет до 14:00.

Также сегодня состоится онлайн-акция "Победители. Батырларға тағзым", посвященная памяти казахстанских ветеранов ВОВ и Дню Победы.

Кроме того, в честь Дня Победы традиционно проходят церемонии возложения цветов, гирлянд на могилы воинов, умерших в годы Великой Отечественной войне. В церемониях участвуют ветераны войны, труженики тыла, представители общественных и молодежных организаций.

Цветы несут к монументу "Отан ана" и памятникам героям войны: Талгату Бегельдинову, Ракымжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и другим.

9 мая также можно посетить Театр кукол, где покажут сказку "Солдатский котелок", а музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР" 10 мая приглашает присоединиться к лекции "Біз Жеңістің ұрпағымыз!", посвященной Дню Победы.

Кроме того, столичный цирк в честь праздников подготовил для зрителей специальную цирковую программу.

Ранее казахстанцев с праздником поздравили глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, сегодня в Алматы прошла акция "Батырларға тағзым".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968568-prazdnichnyy-salyut-v-chest-dnya-pobedy-zapustyat-v-nur-sultane/