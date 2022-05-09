"Наш общий долг – беречь память о погибших": Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем Победы. Его обращение к соотечественникам было опубликовано на официальном сайте Елбасы.

"Уважаемые казахстанцы!

Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа.

Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране.

Победа в самой кровавой войне 20 века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг – беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.

Подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь.

В этот праздничный день примите мои пожелания крепкого здоровья, добра, мира и процветания!", - сказано в обращении Назарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968566-nash-obschiy-dolg-berech-pamyat-o-pogibshih-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-pobedy/