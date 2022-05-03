В Алматы задержали пытавшегося захватить телевышку "Кок-Тобе"
На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры заявил об изобличении участника январских событий, который пытался захватить телевышку "Кок-Тобе" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
"В Алматы изобличен другой участник (авт. – январских) событий, который 6 января пытался совершить захват здания телевышки "Кок-Тобе".
Основная цель завладения стратегическим объектом – это контроль работы телевидения и радиоканалов, для последующей агитации выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации", - заявил замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.
Он сообщил, что захват объекта был предотвращен силами правопорядка.
Подозреваемое лицо с санкции суда содержится под стражей.
Напомним, также в Генпрокуратуре заявили, что в Кызылорде расследуют акт терроризма.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967802-v-almaty-zaderzhali-pytavshegosya-zahvatit-televyshku-kok-tobe/