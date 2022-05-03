В Алматы задержали пытавшегося захватить телевышку "Кок-Тобе"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры заявил об изобличении участника январских событий, который пытался захватить телевышку "Кок-Тобе" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы изобличен другой участник (авт. – январских) событий, который 6 января пытался совершить захват здания телевышки "Кок-Тобе".

Основная цель завладения стратегическим объектом – это контроль работы телевидения и радиоканалов, для последующей агитации выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации", - заявил замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Он сообщил, что захват объекта был предотвращен силами правопорядка.

Подозреваемое лицо с санкции суда содержится под стражей.

Напомним, также в Генпрокуратуре заявили, что в Кызылорде расследуют акт терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967802-v-almaty-zaderzhali-pytavshegosya-zahvatit-televyshku-kok-tobe/