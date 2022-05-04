Какие мероприятия пройдут 7 мая в Алматы

Иллюстративное фото: Министерство обороны РК

В рамках празднования 30-летия со дня создания Вооруженных сил Республики Казахстан в Алматы запланирован ряд мероприятий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В преддверии Дня защитника Отечества во всех школах Алматы пройдут "Уроки мужества", классные часы, конкурсы чтецов и эссе и другие подобные мероприятия.

В канун праздника, 6 мая, благодарственные письма будут вручены особо отличившимся сотрудникам органов внутренних дел, обороны, чрезвычайных ситуаций.

В течение трех дней - с 7 по 9 мая - в Алматы пройдут церемонии возложения цветов к монументам солдат, погибших при исполнении служебных обязанностей.

7 мая в 16.00 во Дворце Республики состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 30-летию Вооруженных сил РК, в ходе которого будут чествовать ветеранов и военнослужащих.

Напомним, накануне мы рассказывали, как в Казахстане планируют отпраздновать 9 мая. Отметим, что в этом году праздничного парада ни к 9 мая, ни к 7 мая не будет. В Минобороны объясняли, почему решили отказаться от парада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967902-kakie-meropriyatiya-proydut-7-maya-v-almaty/