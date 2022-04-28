Аэропорт Актау переносит авиарейсы

Аэропорт Актау. Фото: instagram.com/aktau_airport_official

В аэропорту Актау будут перенесены авиарейсы. Связаны меры с предстоящим ремонтом взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается на официальной странице воздушной гавани в instagram.

В период с 3 мая по 5 июля в аэропорту Актау планируется периодическое закрытие взлетно-посадочной полосы на ремонт по понедельникам, вторникам и средам с 09.00 до 20.00 часов по местному времени.

"Рейсы в эти дни будут перенесены на утреннее и вечернее время (рекомендуется уточнять у авиакомпаний)", - сообщили в воздушной гавани.

Напомним, ранее на ремонт закрывали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Актобе. Произошло это после инцидентов с повреждением самолетов. 28 марта стало известно, что воздушная гавань возобновила свою работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967287-aeroport-aktau-perenosit-aviareysy/