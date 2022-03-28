Аэропорт Актобе возобновил работу

Фото: пресс-служба аэропорта Актобе

Аэропорт Актобе возобновил свою работу. В период с 25 по 28 марта инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности к эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), после чего и было принято такое решение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В ведомстве отметили, что с 16.00 часов 28 марта, исходя из проведенного объема работ, а также учитывая необходимость продолжить ремонт на взлетно-посадочной полосе, принято решение открыть ИВПП для эксплуатации.

Однако предусмотрены следующие ограничения: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты могут осуществляться только в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении.

В пресс-службе аэропорта Актобе добавили, что первый рейс выполнит авиакомпания Qazaq Air в Нур-Султан.

"По всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета следует обращаться по месту приобретения билетов", - отметили в воздушной гавани.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Актобе были повреждены два самолета во время взлета и посадки на испорченной полосе.

После чего в КГА проинформировали, что с 17 марта будет временно закрыта ВПП до устранения имеющихся нарушений.

Свои рейсы в Актобе приостановили казахстанские авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962434-aeroport-aktobe-vozobnovil-rabotu/