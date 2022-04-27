Учебный кабинет за 1 млрд тенге планировала купить школа в Атырауской области

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За 1 млрд тенге планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек средняя школа им. Канатбаева Макатского районного отдела образования. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе по Атырауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

При этом медианная цена учебных кабинетов варьируется между 3,5 млн и 7 млн тенге.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области данный факт был выявлен в ходе мониторинга портала государственных закупок. После чего направлено рекомендательное письмо в адрес организатора закупок.

По итогам его рассмотрения сумма изменена на 12 млн тенге. Экономия бюджетных средств составила 1 059 428 571 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловске планировали купить килограмм макарон почти за 18 млн тенге, а в Кызылординской области - литр молока за 14,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967091-uchebnyy-kabinet-za-1-mlrd-tenge-planirovala-kupit-shkola-v-atyrauskoy-oblasti/