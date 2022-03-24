Литр молока за 14,5 млн тенге собирались купить чиновники в Кызылординской области

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Литр молока за 14,5 млн тенге и куртки для школьников по 1,5 млн тенге планировали купить в Кызылординской области. О фактах завышения цен рассказали в региональной Антикоррупционной службе, передает "Хабар 24".

По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области Галии Алимкуловой, Шиелийский районный отдел образования планировал закуп одного литра молока по цене 14 млн 577 тысяч тенге.

"По итогам рекомендации о пересмотре плановых цен стоимость молока снижена до 223 тенге", - пояснила Галия Алимкулова.

Также в ведомстве рассказали, что руководство средней школы №275 Кармакшинского района объявило тендер на закуп 125 курток и планировало потратить на это больше 200 млн тенге, то есть более 1,5 млн тенге за одно изделие.

Необоснованное завышение цены пресекли, а выставленный на сайте госзакупок лот был пересмотрен. Стоимость товара снижена до 16 700 тенге за штуку.

Борцы с коррупцией тщательно проверяют и сделки по ГСМ. В 11 госучреждениях чиновники планировали закупить 1 литр дизельного топлива по 280 тенге, вместо установленной предельной цены в 230 тенге за литр, а бензин марки АИ-92 по 205 тенге вместо 182. В итоге удалось сэкономить больше 38 млн бюджетных средств.

В целом за 2 месяца 2022 года в результате предложений, направленных в 17 учреждений, достигнута экономия на общую сумму 351 млн 230 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961963-litr-moloka-za-145-mln-tenge-sobiralis-kupit-chinovniki-v-kyzylordinskoy-oblasti/