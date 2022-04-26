Еще одну улицу перекрыли в Нур-Султане из-за ремонта

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Движение на участке проспекта Потанина в Нур-Султане частично перекрыли с 26 по 30 апреля из-за проведения ремонта дорожного полотна, сообщили на сайте столичного акимата.

Астанчанам и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, предупредили в ведомстве.

Отмечается, что начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Г. Потанина. С 26 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Женис до улицы Г. Потанина (бывшая. Алтынсарина).

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - обратились к горожанам в акимате.

Накануне сообщалось о частичном перекрытии улицы Герцена на время проведения ремонта - до 27 апреля. А движение на участке улицы Ш.Косшыгулулы в столице перекроют на месяц из-за среднего ремонта дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966918-esche-odnu-ulitsu-perekryli-v-nur-sultane-iz-za-remonta/