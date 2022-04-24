Улицу частично перекроют в Нур-Султане на месяц из-за ремонта дороги

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Движение на участке улицы Ш.Косшыгулулы в столице частично перекроют на месяц из-за среднего ремонта дороги, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Также автомобильное движение будет перекрыто в течение 10 дней и по проспекту Кабанбай батыра.

Согласно опубликованной информации, с 25 апреля по 5 мая по Кабанбай батыра и с 23 апреля по 25 мая по улице Ш. Косшыгулулы будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык и от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966509-ulitsu-chastichno-perekroyut-v-nur-sultane-na-mesyats-iz-za-remonta-dorogi/