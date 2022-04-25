Еще одну улицу временно частично перекроют в Нур-Султане

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С 25 по 27 апреля на улице А. Герцена в Нур-Султане частично перекроют движение автотранспорта для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Ремонтные работы, согласованные с Департаментом полиции Нур-Султана, будут проводиться на участке улицы А. Герцена от улицы Р. Дуйсенбаева до улицы Окжетпес.

Движение транспорта там будет частично закрыто на указанный срок для обеспечения безопасности дорожного движения.

Жителей и гостей столицы в администрации города попросили заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - добавили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966745-esche-odnu-ulitsu-vremenno-chastichno-perekroyut-v-nur-sultane/