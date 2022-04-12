МОН о выпускных в Казахстане: Шикарные лимузины и платья мы не рекомендуем

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Глава Министерства образования и науки РК заявил, что в стране в этом году будут проводиться выпускные – однако министр Асхат Аймагамбетов не рекомендует праздновать их с шикарными авто и платьями.

Слова министра приводит издание Sputnik Казахстан.

"Я надеюсь, если ничего не случится, выпускные будут. (…) 25 мая будем проводить последний звонок, а после, где-то во второй декаде июня, будут выпускные.

Шикарные лимузины, платья и другое мы не рекомендуем и будем соответствующие указания и рекомендации давать нашим коллегам", – заявил министр образования Аймагамбетов, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее глава МОН рассказал, будет ли в этом году линейка у школьников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964658-mon-o-vypusknyh-v-kazahstane-shikarnye-limuziny-i-platya-my-ne-rekomenduem/